Beercoin 今日价格

Beercoin (BEER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.74%。当前 BEER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BEER。

Beercoin 目前市值在 $ 540,746 排名第 #-，流通供应量为 888.89B BEER。过去 24 小时内，BEER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BEER 在过去一小时内波动了 -1.32%，过去7 天内波动了 +4.10%。过去一天，总交易量达到 --。

Beercoin（BEER）市场信息

市值 $ 540.75K$ 540.75K $ 540.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 540.75K$ 540.75K $ 540.75K 流通量 888.89B 888.89B 888.89B 总供应量 888,888,618,086.04 888,888,618,086.04 888,888,618,086.04

Beercoin 的当前市值为 $ 540.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BEER 的流通量为 888.89B，总供应量是 888888618086.04，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 540.75K。