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Bedrock BTC 价格 (BRBTC)

USD

Bedrock BTC (BRBTC) 实时价格图表

$92,222
$92,222$92,222
-0.40%(1D)

今天 Bedrock BTC (BRBTC) 的价格

今天 Bedrock BTC (BRBTC) 的实时价格为 92,222 USD。目前其市值为 $ 16.80M USD。BRBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bedrock BTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.66 USD
- Bedrock BTC 当天价格变化为 -0.43%
- 其循环供应量为 182.17 USD

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Bedrock BTC (BRBTC) 价格表现 USD

今天内，Bedrock BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -404.65902324579
在过去30天内，Bedrock BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Bedrock BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Bedrock BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -404.65902324579-0.43%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Bedrock BTC (BRBTC) 价格分析

Bedrock BTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 92,332
$ 92,332$ 92,332

$ 92,626
$ 92,626$ 92,626

$ 92,626
$ 92,626$ 92,626

-0.11%

-0.43%

+2.25%

Bedrock BTC (BRBTC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 16.80M
$ 16.80M$ 16.80M

$ 10.66
$ 10.66$ 10.66

182.17
182.17 182.17

什么是Bedrock BTC (BRBTC)

brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.

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Bedrock BTC (BRBTC) 资源

官网

大家还在问：关于 Bedrock BTC (BRBTC) 的其他问题

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BRBTC 兑换为当地货币

1 BRBTC 兑换 AUD
A$147,555.2
1 BRBTC 兑换 GBP
74,699.82
1 BRBTC 兑换 EUR
89,455.34
1 BRBTC 兑换 USD
$92,222
1 BRBTC 兑换 MYR
RM414,999
1 BRBTC 兑换 TRY
3,268,347.68
1 BRBTC 兑换 JPY
¥14,364,498.72
1 BRBTC 兑换 RUB
9,481,343.82
1 BRBTC 兑换 INR
7,985,502.98
1 BRBTC 兑换 IDR
Rp1,511,835,823.68
1 BRBTC 兑换 PHP
5,398,675.88
1 BRBTC 兑换 EGP
￡E.4,646,144.36
1 BRBTC 兑换 BRL
R$554,254.22
1 BRBTC 兑换 CAD
C$131,877.46
1 BRBTC 兑换 BDT
11,155,173.12
1 BRBTC 兑换 NGN
143,423,654.4
1 BRBTC 兑换 UAH
3,880,701.76
1 BRBTC 兑换 VES
Bs4,979,988
1 BRBTC 兑换 PKR
Rs25,694,893.64
1 BRBTC 兑换 KZT
48,691,371.56
1 BRBTC 兑换 THB
฿3,189,958.98
1 BRBTC 兑换 TWD
NT$3,035,948.24
1 BRBTC 兑换 CHF
Fr83,922.02
1 BRBTC 兑换 HKD
HK$717,487.16
1 BRBTC 兑换 MAD
.د.م927,753.32