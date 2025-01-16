Bedrock BTC 价格 (BRBTC)
今天 Bedrock BTC (BRBTC) 的实时价格为 92,222 USD。目前其市值为 $ 16.80M USD。BRBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bedrock BTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.66 USD
- Bedrock BTC 当天价格变化为 -0.43%
- 其循环供应量为 182.17 USD
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今天内，Bedrock BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -404.65902324579。
在过去30天内，Bedrock BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Bedrock BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Bedrock BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -404.65902324579
|-0.43%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Bedrock BTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.11%
-0.43%
+2.25%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.
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|1 BRBTC 兑换 AUD
A$147,555.2
|1 BRBTC 兑换 GBP
￡74,699.82
|1 BRBTC 兑换 EUR
€89,455.34
|1 BRBTC 兑换 USD
$92,222
|1 BRBTC 兑换 MYR
RM414,999
|1 BRBTC 兑换 TRY
₺3,268,347.68
|1 BRBTC 兑换 JPY
¥14,364,498.72
|1 BRBTC 兑换 RUB
₽9,481,343.82
|1 BRBTC 兑换 INR
₹7,985,502.98
|1 BRBTC 兑换 IDR
Rp1,511,835,823.68
|1 BRBTC 兑换 PHP
₱5,398,675.88
|1 BRBTC 兑换 EGP
￡E.4,646,144.36
|1 BRBTC 兑换 BRL
R$554,254.22
|1 BRBTC 兑换 CAD
C$131,877.46
|1 BRBTC 兑换 BDT
৳11,155,173.12
|1 BRBTC 兑换 NGN
₦143,423,654.4
|1 BRBTC 兑换 UAH
₴3,880,701.76
|1 BRBTC 兑换 VES
Bs4,979,988
|1 BRBTC 兑换 PKR
Rs25,694,893.64
|1 BRBTC 兑换 KZT
₸48,691,371.56
|1 BRBTC 兑换 THB
฿3,189,958.98
|1 BRBTC 兑换 TWD
NT$3,035,948.24
|1 BRBTC 兑换 CHF
Fr83,922.02
|1 BRBTC 兑换 HKD
HK$717,487.16
|1 BRBTC 兑换 MAD
.د.م927,753.32