Beavers by CEDEN（BEAVER）价格信息 (USD)

Beavers by CEDEN（BEAVER）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BEAVER 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BEAVER 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BEAVER 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.88%，过去 24 小时内变动为 +4.33%，过去 7 天内累计变动为 +17.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Beavers by CEDEN（BEAVER）市场信息

Beavers by CEDEN 的当前市值为 $ 1.11M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BEAVER 的流通量为 6.72B，总供应量是 6723257311.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.11M。