BEARXRPL 价格 ($BEAR)
今天 BEARXRPL ($BEAR) 的实时价格为 0.01785017 USD。目前其市值为 $ 10.50M USD。$BEAR 兑换 USD 的价格为实时更新。
BEARXRPL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 23.76K USD
- BEARXRPL 当天价格变化为 +18.43%
- 其循环供应量为 587.71M USD
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今天内，BEARXRPL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00277787。
在过去30天内，BEARXRPL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，BEARXRPL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，BEARXRPL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00277787
|+18.43%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
|--
BEARXRPL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.84%
+18.43%
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives.
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|1 $BEAR 兑换 AUD
A$0.028560272
|1 $BEAR 兑换 GBP
￡0.014280136
|1 $BEAR 兑换 EUR
€0.0171361632
|1 $BEAR 兑换 USD
$0.01785017
|1 $BEAR 兑换 MYR
RM0.0794332565
|1 $BEAR 兑换 TRY
₺0.6427846217
|1 $BEAR 兑换 JPY
¥2.7694538755
|1 $BEAR 兑换 RUB
₽1.7805544575
|1 $BEAR 兑换 INR
₹1.5520722815
|1 $BEAR 兑换 IDR
Rp292.6256908848
|1 $BEAR 兑换 PHP
₱1.0419144229
|1 $BEAR 兑换 EGP
￡E.0.8989345612
|1 $BEAR 兑换 BRL
R$0.103530986
|1 $BEAR 兑换 CAD
C$0.0257042448
|1 $BEAR 兑换 BDT
৳2.1621910921
|1 $BEAR 兑换 NGN
₦30.0002452139
|1 $BEAR 兑换 UAH
₴0.7414960618
|1 $BEAR 兑换 VES
Bs1.03530986
|1 $BEAR 兑换 PKR
Rs4.9473531172
|1 $BEAR 兑换 KZT
₸9.2679867657
|1 $BEAR 兑换 THB
฿0.6038712511
|1 $BEAR 兑换 TWD
NT$0.5879845998
|1 $BEAR 兑换 CHF
Fr0.0162436547
|1 $BEAR 兑换 HKD
HK$0.1390528243
|1 $BEAR 兑换 MAD
.د.م0.1788587034