Bearn BERA（YBERA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 最低价 $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Bearn BERA（YBERA）当前实时价格为 $2.94。过去 24 小时内，YBERA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。YBERA 的历史最高价为 $ 2.98，历史最低价为 $ 2.25。

从短期表现来看，YBERA 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bearn BERA（YBERA）市场信息

市值 $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K 流通量 4.88K 4.88K 4.88K 总供应量 4,882.203575245025 4,882.203575245025 4,882.203575245025

Bearn BERA 的当前市值为 $ 17.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YBERA 的流通量为 4.88K，总供应量是 4882.203575245025，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.36K。