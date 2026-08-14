Bearly Legal 今日价格

Bearly Legal (BEAR) 今日实时价格为 $ 0.00115199，过去 24 小时内变化了 2.90%。当前 BEAR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00115199 每 BEAR。

Bearly Legal 目前市值在 $ 115,200 排名第 #-，流通供应量为 100.00M BEAR。过去 24 小时内，BEAR 的交易价格在 $ 0.00108315（低点）和 $ 0.0011544（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03083068，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BEAR 在过去一小时内波动了 +0.17%，过去7 天内波动了 +21.44%。过去一天，总交易量达到 $ 910.34。

Bearly Legal（BEAR）市场信息

市值 $ 115.20K$ 115.20K $ 115.20K 成交量（24H） $ 910.34$ 910.34 $ 910.34 完全稀释市值 $ 115.20K$ 115.20K $ 115.20K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Bearly Legal 的当前市值为 $ 115.20K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 910.34。BEAR 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 115.20K。