BearifiedCo 今日价格

BearifiedCo (BEARCO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.57%。当前 BEARCO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BEARCO。

BearifiedCo 目前市值在 $ 10,448.83 排名第 #-，流通供应量为 999.86M BEARCO。过去 24 小时内，BEARCO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BEARCO 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 -0.93%。过去一天，总交易量达到 --。

BearifiedCo（BEARCO）市场信息

市值 $ 10.45K$ 10.45K $ 10.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.45K$ 10.45K $ 10.45K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 总供应量 999,858,597.040789 999,858,597.040789 999,858,597.040789

BearifiedCo 的当前市值为 $ 10.45K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BEARCO 的流通量为 999.86M，总供应量是 999858597.040789，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.45K。