Bean Coin（BEAN）价格信息 (USD)

Bean Coin（BEAN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BEAN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BEAN 的历史最高价为 $ 0.00223583，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BEAN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.18%，过去 24 小时内变动为 -3.63%，过去 7 天内累计变动为 -13.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bean Coin（BEAN）市场信息

市值 $ 636.78K$ 636.78K $ 636.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 636.78K$ 636.78K $ 636.78K 流通量 898.53M 898.53M 898.53M 总供应量 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958

Bean Coin 的当前市值为 $ 636.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BEAN 的流通量为 898.53M，总供应量是 898525811.8161958，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 636.78K。