BCGame Coin（BC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00934939 24H最高价 $ 0.00970009 历史最高 $ 0.01100698 最低价 $ 0.00291432 涨跌幅（1H） +0.36% 涨跌幅（1D） +2.33% 漲跌幅（7D） +47.56%

BCGame Coin（BC）当前实时价格为 $0.00964078。过去 24 小时内，BC 的交易价格在 $ 0.00934939 至 $ 0.00970009 之间波动，市场活跃度显著。BC 的历史最高价为 $ 0.01100698，历史最低价为 $ 0.00291432。

从短期表现来看，BC 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.36%，过去 24 小时内变动为 +2.33%，过去 7 天内累计变动为 +47.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BCGame Coin（BC）市场信息

市值 $ 95.92M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 95.92M 流通量 9.99B 总供应量 9,989,726,121.124605

BCGame Coin 的当前市值为 $ 95.92M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BC 的流通量为 9.99B，总供应量是 9989726121.124605，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 95.92M。