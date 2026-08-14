Basis Cash 今日价格

Basis Cash (BAC) 今日实时价格为 $ 0.00198445，过去 24 小时内变化了 0.47%。当前 BAC 兑 USD 的汇率为 $ 0.00198445 每 BAC。

Basis Cash 目前市值在 $ 108,303 排名第 #-，流通供应量为 54.58M BAC。过去 24 小时内，BAC 的交易价格在 $ 0.0019543（低点）和 $ 0.00203441（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,010.99，而历史最低价为 $ 0.00130316。

短期表现方面，BAC 在过去一小时内波动了 +1.54%，过去7 天内波动了 -7.02%。过去一天，总交易量达到 $ 188.24。

Basis Cash（BAC）市场信息

市值 $ 108.30K$ 108.30K $ 108.30K 成交量（24H） $ 188.24$ 188.24 $ 188.24 完全稀释市值 $ 108.30K$ 108.30K $ 108.30K 流通量 54.58M 54.58M 54.58M 总供应量 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095

Basis Cash 的当前市值为 $ 108.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 188.24。BAC 的流通量为 54.58M，总供应量是 54575249.82699095，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 108.30K。