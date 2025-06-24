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Basetard 价格 (TARD)

USD

Basetard (TARD) 实时价格图表

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-15.60%(1D)

今天 Basetard (TARD) 的价格

今天 Basetard (TARD) 的实时价格为 0.00004978 USD。目前其市值为 $ 49.78K USD。TARD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Basetard 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Basetard 当天价格变化为 -15.63%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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Basetard (TARD) 价格表现 USD

今天内，Basetard 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Basetard 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Basetard 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Basetard 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-15.63%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Basetard (TARD) 价格分析

Basetard 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00004038
$ 0.00004038$ 0.00004038

$ 0.00007133
$ 0.00007133$ 0.00007133

$ 0.00018295
$ 0.00018295$ 0.00018295

-4.75%

-15.63%

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Basetard (TARD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 49.78K
$ 49.78K$ 49.78K

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1.00B
1.00B 1.00B

什么是Basetard (TARD)

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Basetard (TARD) 资源

官网

Basetard（TARD）代币经济

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大家还在问：关于 Basetard (TARD) 的其他问题

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TARD 兑换为当地货币

1 TARD 兑换 VND
1.3099607
1 TARD 兑换 AUD
A$0.0000761634
1 TARD 兑换 GBP
0.0000363394
1 TARD 兑换 EUR
0.0000428108
1 TARD 兑换 USD
$0.00004978
1 TARD 兑换 MYR
RM0.0002110672
1 TARD 兑换 TRY
0.0019732792
1 TARD 兑换 JPY
¥0.0072215846
1 TARD 兑换 RUB
0.003915197
1 TARD 兑换 INR
0.0042820756
1 TARD 兑换 IDR
Rp0.8160654432
1 TARD 兑换 KRW
0.0677276812
1 TARD 兑换 PHP
0.0028339754
1 TARD 兑换 EGP
￡E.0.002491489
1 TARD 兑换 BRL
R$0.00027379
1 TARD 兑换 CAD
C$0.0000681986
1 TARD 兑换 BDT
0.006083116
1 TARD 兑换 NGN
0.0771779164
1 TARD 兑换 UAH
0.0020842886
1 TARD 兑换 VES
Bs0.00512734
1 TARD 兑换 PKR
Rs0.014117608
1 TARD 兑换 KZT
0.0259811776
1 TARD 兑换 THB
฿0.0016258148
1 TARD 兑换 TWD
NT$0.0014690078
1 TARD 兑换 AED
د.إ0.0001826926
1 TARD 兑换 CHF
Fr0.0000403218
1 TARD 兑换 HKD
HK$0.0003902752
1 TARD 兑换 MAD
.د.م0.000450509
1 TARD 兑换 MXN
$0.0009468156