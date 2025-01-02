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Basenji 价格 (BENJI)

USD

Basenji (BENJI) 实时价格图表

$0.01963438
$0.01963438$0.01963438
+5.40%(1D)

今天 Basenji (BENJI) 的价格

今天 Basenji (BENJI) 的实时价格为 0.01963521 USD。目前其市值为 $ 19.63M USD。BENJI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Basenji 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.13M USD
- Basenji 当天价格变化为 +5.43%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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Basenji (BENJI) 价格表现 USD

今天内，Basenji 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00101155
在过去30天内，Basenji 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0046775370
在过去60天内，Basenji 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0046692195
在过去90天内，Basenji 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00994873552328874

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00101155+5.43%
30天$ -0.0046775370-23.82%
60天$ +0.0046692195+23.78%
90天$ -0.00994873552328874-33.62%

Basenji (BENJI) 价格分析

Basenji 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01854342
$ 0.01854342$ 0.01854342

$ 0.02046522
$ 0.02046522$ 0.02046522

$ 0.104985
$ 0.104985$ 0.104985

+1.04%

+5.43%

-20.04%

Basenji (BENJI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 19.63M
$ 19.63M$ 19.63M

$ 7.13M
$ 7.13M$ 7.13M

1.00B
1.00B 1.00B

什么是Basenji (BENJI)

Meet Basenji, the oldest dog breed in history, born to live on the Base Chain.The dog of Base.The dog of Base.

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Basenji (BENJI) 资源

官网

大家还在问：关于 Basenji (BENJI) 的其他问题

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BENJI 兑换为当地货币

1 BENJI 兑换 AUD
A$0.031416336
1 BENJI 兑换 GBP
0.015708168
1 BENJI 兑换 EUR
0.0188498016
1 BENJI 兑换 USD
$0.01963521
1 BENJI 兑换 MYR
RM0.0877693887
1 BENJI 兑换 TRY
0.6933192651
1 BENJI 兑换 JPY
¥3.0789972801
1 BENJI 兑换 RUB
2.1594803958
1 BENJI 兑换 INR
1.6837192575
1 BENJI 兑换 IDR
Rp316.6968911463
1 BENJI 兑换 PHP
1.136878659
1 BENJI 兑换 EGP
￡E.0.9970759638
1 BENJI 兑换 BRL
R$0.1244872314
1 BENJI 兑换 CAD
C$0.0282747024
1 BENJI 兑换 BDT
2.346407595
1 BENJI 兑换 NGN
30.3949123758
1 BENJI 兑换 UAH
0.8258569326
1 BENJI 兑换 VES
Bs1.00139571
1 BENJI 兑换 PKR
Rs5.4693877455
1 BENJI 兑换 KZT
10.3071107853
1 BENJI 兑换 THB
฿0.6725059425
1 BENJI 兑换 TWD
NT$0.6454093527
1 BENJI 兑换 CHF
Fr0.017671689
1 BENJI 兑换 HKD
HK$0.1525655817
1 BENJI 兑换 MAD
.د.م0.198315621