BaseHoundBot by Virtuals 价格 ($HOUND)
今天 BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) 的实时价格为 0.00154597 USD。目前其市值为 $ 1.39M USD。$HOUND 兑换 USD 的价格为实时更新。
BaseHoundBot by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 236.10K USD
- BaseHoundBot by Virtuals 当天价格变化为 +56.11%
- 其循环供应量为 900.99M USD
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今天内，BaseHoundBot by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00055566。
在过去30天内，BaseHoundBot by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，BaseHoundBot by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，BaseHoundBot by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00055566
|+56.11%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BaseHoundBot by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+3.47%
+56.11%
+482.04%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 $HOUND 兑换 AUD
A$0.002473552
|1 $HOUND 兑换 GBP
￡0.0012522357
|1 $HOUND 兑换 EUR
€0.0014995909
|1 $HOUND 兑换 USD
$0.00154597
|1 $HOUND 兑换 MYR
RM0.006956865
|1 $HOUND 兑换 TRY
₺0.0547891768
|1 $HOUND 兑换 JPY
¥0.2408002872
|1 $HOUND 兑换 RUB
₽0.1589411757
|1 $HOUND 兑换 INR
₹0.1338655423
|1 $HOUND 兑换 IDR
Rp25.3437664368
|1 $HOUND 兑换 PHP
₱0.0905010838
|1 $HOUND 兑换 EGP
￡E.0.0778859686
|1 $HOUND 兑换 BRL
R$0.0092912797
|1 $HOUND 兑换 CAD
C$0.0022107371
|1 $HOUND 兑换 BDT
৳0.1870005312
|1 $HOUND 兑换 NGN
₦2.404292544
|1 $HOUND 兑换 UAH
₴0.0650544176
|1 $HOUND 兑换 VES
Bs0.08348238
|1 $HOUND 兑换 PKR
Rs0.4307381614
|1 $HOUND 兑换 KZT
₸0.8162412406
|1 $HOUND 兑换 THB
฿0.0534751023
|1 $HOUND 兑换 TWD
NT$0.0508933324
|1 $HOUND 兑换 CHF
Fr0.0014068327
|1 $HOUND 兑换 HKD
HK$0.0120276466
|1 $HOUND 兑换 MAD
.د.م0.0155524582