Based Finance 价格 (BASED)
今天 Based Finance (BASED) 的实时价格为 0.01093392 USD。目前其市值为 $ 179.54K USD。BASED 兑换 USD 的价格为实时更新。
Based Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 51.33 USD
- Based Finance 当天价格变化为 +5.51%
- 其循环供应量为 16.42M USD
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今天内，Based Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00057067。
在过去30天内，Based Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0064202841。
在过去60天内，Based Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0039779328。
在过去90天内，Based Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.009637475867321353。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00057067
|+5.51%
|30天
|$ -0.0064202841
|-58.71%
|60天
|$ -0.0039779328
|-36.38%
|90天
|$ -0.009637475867321353
|-46.84%
Based Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.65%
+5.51%
-5.83%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Based Finance a decentralized utility-based algorithmic token $BASED on the $FTM network pegged 1:1 with $TOMB via seigniorage. The protocol’s underlying mechanism dynamically adjusts $BASED supply, pushing its price up or down relative to the price of $TOMB. The $BASED algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the $TOMB short term and $FTM ecosystem long term. We aim to be the first fork to have multiple utilities for our native token $BASED.
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|1 BASED 兑换 AUD
A$0.017494272
|1 BASED 兑换 GBP
￡0.008747136
|1 BASED 兑换 EUR
€0.0104965632
|1 BASED 兑换 USD
$0.01093392
|1 BASED 兑换 MYR
RM0.0488746224
|1 BASED 兑换 TRY
₺0.3860767152
|1 BASED 兑换 JPY
¥1.7140012992
|1 BASED 兑换 RUB
₽1.2193507584
|1 BASED 兑换 INR
₹0.9374743008
|1 BASED 兑换 IDR
Rp176.3535236976
|1 BASED 兑换 PHP
₱0.6335113248
|1 BASED 兑换 EGP
￡E.0.5550057792
|1 BASED 兑换 BRL
R$0.0678996432
|1 BASED 兑换 CAD
C$0.0157448448
|1 BASED 兑换 BDT
৳1.30660344
|1 BASED 兑换 NGN
₦16.8993574128
|1 BASED 兑换 UAH
₴0.4604273712
|1 BASED 兑换 VES
Bs0.55762992
|1 BASED 兑换 PKR
Rs3.047283504
|1 BASED 兑换 KZT
₸5.7395426256
|1 BASED 兑换 THB
฿0.3747054384
|1 BASED 兑换 TWD
NT$0.3595072896
|1 BASED 兑换 CHF
Fr0.009840528
|1 BASED 兑换 HKD
HK$0.0849565584
|1 BASED 兑换 MAD
.د.م0.1105419312