Baseball Thief（KAREN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000567 $ 0.00000567 $ 0.00000567 24H最低价 $ 0.00000602 $ 0.00000602 $ 0.00000602 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000567$ 0.00000567 $ 0.00000567 24H最高价 $ 0.00000602$ 0.00000602 $ 0.00000602 历史最高 $ 0.00060156$ 0.00060156 $ 0.00060156 最低价 $ 0.00000534$ 0.00000534 $ 0.00000534 涨跌幅（1H） +0.41% 涨跌幅（1D） +0.94% 漲跌幅（7D） +2.69% 漲跌幅（7D） +2.69%

Baseball Thief（KAREN）当前实时价格为 $0.00000572。过去 24 小时内，KAREN 的交易价格在 $ 0.00000567 至 $ 0.00000602 之间波动，市场活跃度显著。KAREN 的历史最高价为 $ 0.00060156，历史最低价为 $ 0.00000534。

从短期表现来看，KAREN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.41%，过去 24 小时内变动为 +0.94%，过去 7 天内累计变动为 +2.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Baseball Thief（KAREN）市场信息

市值 $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K 流通量 999.30M 999.30M 999.30M 总供应量 999,304,295.65086 999,304,295.65086 999,304,295.65086

Baseball Thief 的当前市值为 $ 5.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KAREN 的流通量为 999.30M，总供应量是 999304295.65086，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.68K。