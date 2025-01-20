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BaseAI 价格 (BASEAI)

USD

BaseAI (BASEAI) 实时价格图表

$0.00141875
$0.00141875$0.00141875
+4.40%(1D)

今天 BaseAI (BASEAI) 的价格

今天 BaseAI (BASEAI) 的实时价格为 0.00141875 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BASEAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
BaseAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 872.02 USD
- BaseAI 当天价格变化为 +4.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BaseAI (BASEAI) 价格表现 USD

今天内，BaseAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，BaseAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004196913
在过去60天内，BaseAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001080085
在过去90天内，BaseAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005498967154703633

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+4.46%
30天$ -0.0004196913-29.58%
60天$ +0.0001080085+7.61%
90天$ +0.0005498967154703633+63.29%

BaseAI (BASEAI) 价格分析

BaseAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00132431
$ 0.00132431$ 0.00132431

$ 0.00142413
$ 0.00142413$ 0.00142413

$ 0.03800996
$ 0.03800996$ 0.03800996

+0.11%

+4.46%

-9.96%

BaseAI (BASEAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 872.02
$ 872.02$ 872.02

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什么是BaseAI (BASEAI)

Welcome to the groundbreaking realm of BaseAI, a revolutionary Text and Image AI Generator that has been ingeniously crafted on the Coinbase L2 chain, also known as Base. This cutting-edge project represents a remarkable fusion of cutting-edge blockchain technology and the boundless possibilities of artificial intelligence.

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BaseAI (BASEAI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 BaseAI (BASEAI) 的其他问题

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BASEAI 兑换为当地货币

1 BASEAI 兑换 AUD
A$0.0022841875
1 BASEAI 兑换 GBP
0.001163375
1 BASEAI 兑换 EUR
0.0013761875
1 BASEAI 兑换 USD
$0.00141875
1 BASEAI 兑换 MYR
RM0.006384375
1 BASEAI 兑换 TRY
0.0502663125
1 BASEAI 兑换 JPY
¥0.2217080625
1 BASEAI 兑换 RUB
0.145365125
1 BASEAI 兑换 INR
0.122835375
1 BASEAI 兑换 IDR
Rp23.258193
1 BASEAI 兑换 PHP
0.0830678125
1 BASEAI 兑换 EGP
￡E.0.071249625
1 BASEAI 兑换 BRL
R$0.008654375
1 BASEAI 兑换 CAD
C$0.002043
1 BASEAI 兑换 BDT
0.172378125
1 BASEAI 兑换 NGN
2.2098875625
1 BASEAI 兑换 UAH
0.0597435625
1 BASEAI 兑换 VES
Bs0.0766125
1 BASEAI 兑换 PKR
Rs0.395519125
1 BASEAI 兑换 KZT
0.753044125
1 BASEAI 兑换 THB
฿0.049003625
1 BASEAI 兑换 TWD
NT$0.0466626875
1 BASEAI 兑换 CHF
Fr0.0012910625
1 BASEAI 兑换 HKD
HK$0.011037875
1 BASEAI 兑换 MAD
.د.م0.01424425