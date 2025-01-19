今天 Base Yield Index (BSDX) 的价格

今天 Base Yield Index (BSDX) 的实时价格为 0.863414 USD。目前其市值为 $ 175.08K USD。BSDX 兑换 USD 的价格为实时更新。

Base Yield Index 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 3.90K USD

- Base Yield Index 当天价格变化为 -5.50%

- 其循环供应量为 202.79K USD

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