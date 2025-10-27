Base Velocimeter（BVM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0036343 24H最高价 $ 0.00390215 历史最高 $ 0.787331 最低价 $ 0.00138317 涨跌幅（1H） +0.13% 涨跌幅（1D） +6.95% 漲跌幅（7D） +21.39%

Base Velocimeter（BVM）当前实时价格为 $0.00389047。过去 24 小时内，BVM 的交易价格在 $ 0.0036343 至 $ 0.00390215 之间波动，市场活跃度显著。BVM 的历史最高价为 $ 0.787331，历史最低价为 $ 0.00138317。

从短期表现来看，BVM 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.13%，过去 24 小时内变动为 +6.95%，过去 7 天内累计变动为 +21.39%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Base Velocimeter（BVM）市场信息

市值 $ 22.49K$ 22.49K $ 22.49K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 58.54K$ 58.54K $ 58.54K 流通量 5.78M 5.78M 5.78M 总供应量 15,047,424.5246769 15,047,424.5246769 15,047,424.5246769

Base Velocimeter 的当前市值为 $ 22.49K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BVM 的流通量为 5.78M，总供应量是 15047424.5246769，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 58.54K。