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Base Pro Shops 价格 (BPS)

USD

Base Pro Shops (BPS) 实时价格图表

$0.00438732
$0.00438732$0.00438732
-22.30%(1D)

今天 Base Pro Shops (BPS) 的价格

今天 Base Pro Shops (BPS) 的实时价格为 0.00438732 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BPS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Base Pro Shops 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 334.13K USD
- Base Pro Shops 当天价格变化为 -22.36%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Base Pro Shops (BPS) 价格表现 USD

今天内，Base Pro Shops 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001263667671248654
在过去30天内，Base Pro Shops 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0087638708
在过去60天内，Base Pro Shops 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0203790956
在过去90天内，Base Pro Shops 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0039560780369009645

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.001263667671248654-22.36%
30天$ +0.0087638708+199.75%
60天$ +0.0203790956+464.50%
90天$ +0.0039560780369009645+917.37%

Base Pro Shops (BPS) 价格分析

Base Pro Shops 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00325248
$ 0.00325248$ 0.00325248

$ 0.00609513
$ 0.00609513$ 0.00609513

$ 0.00609513
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+3.91%

-22.36%

+32.85%

Base Pro Shops (BPS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 334.13K
$ 334.13K$ 334.13K

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什么是Base Pro Shops (BPS)

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Base Pro Shops (BPS) 资源

官网

大家还在问：关于 Base Pro Shops (BPS) 的其他问题

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BPS 兑换为当地货币

1 BPS 兑换 AUD
A$0.0070635852
1 BPS 兑换 GBP
0.0035976024
1 BPS 兑换 EUR
0.0042557004
1 BPS 兑换 USD
$0.00438732
1 BPS 兑换 MYR
RM0.01974294
1 BPS 兑换 TRY
0.1554427476
1 BPS 兑换 JPY
¥0.6856064964
1 BPS 兑换 RUB
0.4496564268
1 BPS 兑换 INR
0.3798541656
1 BPS 兑换 IDR
Rp71.9232671808
1 BPS 兑换 PHP
0.256877586
1 BPS 兑换 EGP
￡E.0.221120928
1 BPS 兑换 BRL
R$0.026762652
1 BPS 兑换 CAD
C$0.0063177408
1 BPS 兑换 BDT
0.53305938
1 BPS 兑换 NGN
6.8338212516
1 BPS 兑换 UAH
0.1847500452
1 BPS 兑换 VES
Bs0.23691528
1 BPS 兑换 PKR
Rs1.2230970696
1 BPS 兑换 KZT
2.3287017096
1 BPS 兑换 THB
฿0.1508799348
1 BPS 兑换 TWD
NT$0.1442989548
1 BPS 兑换 CHF
Fr0.0039924612
1 BPS 兑换 HKD
HK$0.0341333496
1 BPS 兑换 MAD
.د.م0.0440486928