Base Carbon Tonne（BCT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.248133 $ 0.248133 $ 0.248133 24H最低价 $ 0.25355 $ 0.25355 $ 0.25355 24H最高价 24H最低价 $ 0.248133$ 0.248133 $ 0.248133 24H最高价 $ 0.25355$ 0.25355 $ 0.25355 历史最高 $ 8.6$ 8.6 $ 8.6 最低价 $ 0.145607$ 0.145607 $ 0.145607 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） +2.10% 漲跌幅（7D） -14.51% 漲跌幅（7D） -14.51%

Base Carbon Tonne（BCT）当前实时价格为 $0.25352。过去 24 小时内，BCT 的交易价格在 $ 0.248133 至 $ 0.25355 之间波动，市场活跃度显著。BCT 的历史最高价为 $ 8.6，历史最低价为 $ 0.145607。

从短期表现来看，BCT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 +2.10%，过去 7 天内累计变动为 -14.51%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Base Carbon Tonne（BCT）市场信息

市值 $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M 流通量 21.11M 21.11M 21.11M 总供应量 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

Base Carbon Tonne 的当前市值为 $ 5.35M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BCT 的流通量为 21.11M，总供应量是 21106186.28652228，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.35M。