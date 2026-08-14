Bario Entertainment System 今日价格

Bario Entertainment System ($BAES) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.66%。当前 $BAES 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 $BAES。

Bario Entertainment System 目前市值在 $ 46,778 排名第 #-，流通供应量为 100.00B $BAES。过去 24 小时内，$BAES 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$BAES 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 +3.87%。过去一天，总交易量达到 --。

Bario Entertainment System（$BAES）市场信息

市值 $ 46.78K$ 46.78K $ 46.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 46.78K$ 46.78K $ 46.78K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Bario Entertainment System 的当前市值为 $ 46.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$BAES 的流通量为 100.00B，总供应量是 99999999999.99998，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 46.78K。