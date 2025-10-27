Banmao（BANMAO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00003426 $ 0.00003426 $ 0.00003426 24H最低价 $ 0.00003796 $ 0.00003796 $ 0.00003796 24H最高价 24H最低价 $ 0.00003426$ 0.00003426 $ 0.00003426 24H最高价 $ 0.00003796$ 0.00003796 $ 0.00003796 历史最高 $ 0.00012101$ 0.00012101 $ 0.00012101 最低价 $ 0.00002574$ 0.00002574 $ 0.00002574 涨跌幅（1H） +0.66% 涨跌幅（1D） -4.29% 漲跌幅（7D） +19.02% 漲跌幅（7D） +19.02%

Banmao（BANMAO）当前实时价格为 $0.00003629。过去 24 小时内，BANMAO 的交易价格在 $ 0.00003426 至 $ 0.00003796 之间波动，市场活跃度显著。BANMAO 的历史最高价为 $ 0.00012101，历史最低价为 $ 0.00002574。

从短期表现来看，BANMAO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.66%，过去 24 小时内变动为 -4.29%，过去 7 天内累计变动为 +19.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Banmao（BANMAO）市场信息

市值 $ 36.30K$ 36.30K $ 36.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 36.30K$ 36.30K $ 36.30K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Banmao 的当前市值为 $ 36.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BANMAO 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.30K。