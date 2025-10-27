BankrStrategy（BNKSTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00001163 24H最高价 $ 0.00001206 历史最高 $ 0.00011966 最低价 $ 0.00001163 涨跌幅（1H） -0.09% 涨跌幅（1D） +1.11% 漲跌幅（7D） -37.87%

BankrStrategy（BNKSTR）当前实时价格为 $0.00001194。过去 24 小时内，BNKSTR 的交易价格在 $ 0.00001163 至 $ 0.00001206 之间波动，市场活跃度显著。BNKSTR 的历史最高价为 $ 0.00011966，历史最低价为 $ 0.00001163。

从短期表现来看，BNKSTR 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.09%，过去 24 小时内变动为 +1.11%，过去 7 天内累计变动为 -37.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BankrStrategy（BNKSTR）市场信息

市值 $ 11.25K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 11.25K 流通量 941.85M 总供应量 941,845,405.3788316

BankrStrategy 的当前市值为 $ 11.25K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BNKSTR 的流通量为 941.85M，总供应量是 941845405.3788316，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.25K。