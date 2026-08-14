bankrize everything 今日价格

bankrize everything (BNKRIZE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BNKRIZE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BNKRIZE。

bankrize everything 目前市值在 $ 20,761 排名第 #-，流通供应量为 97.49B BNKRIZE。过去 24 小时内，BNKRIZE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BNKRIZE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.01%。过去一天，总交易量达到 --。

bankrize everything（BNKRIZE）市场信息

市值 $ 20.76K$ 20.76K $ 20.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.76K$ 20.76K $ 20.76K 流通量 97.49B 97.49B 97.49B 总供应量 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634

bankrize everything 的当前市值为 $ 20.76K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BNKRIZE 的流通量为 97.49B，总供应量是 97490463480.60634，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.76K。