Bankless BED Index 价格 (BED)
今天 Bankless BED Index (BED) 的实时价格为 149.06 USD。目前其市值为 $ 828.42K USD。BED 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bankless BED Index 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 735.82 USD
- Bankless BED Index 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 5.56K USD
在获取 MEXC 上从 BED兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BED 价格信息的首选平台。
今天内，Bankless BED Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Bankless BED Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5235732500。
在过去60天内，Bankless BED Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +64.5708244080。
在过去90天内，Bankless BED Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +52.52715195165392。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.5235732500
|-0.35%
|60天
|$ +64.5708244080
|+43.32%
|90天
|$ +52.52715195165392
|+54.41%
Bankless BED Index 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-4.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 BED 兑换 AUD
A$238.496
|1 BED 兑换 GBP
￡119.248
|1 BED 兑换 EUR
€143.0976
|1 BED 兑换 USD
$149.06
|1 BED 兑换 MYR
RM666.2982
|1 BED 兑换 TRY
₺5,263.3086
|1 BED 兑换 JPY
¥23,374.0986
|1 BED 兑换 RUB
₽16,393.6188
|1 BED 兑换 INR
₹12,781.895
|1 BED 兑换 IDR
Rp2,404,193.2118
|1 BED 兑换 PHP
₱8,630.574
|1 BED 兑换 EGP
￡E.7,569.2668
|1 BED 兑换 BRL
R$945.0404
|1 BED 兑换 CAD
C$214.6464
|1 BED 兑换 BDT
৳17,812.67
|1 BED 兑换 NGN
₦230,741.8988
|1 BED 兑换 UAH
₴6,269.4636
|1 BED 兑换 VES
Bs7,602.06
|1 BED 兑换 PKR
Rs41,520.663
|1 BED 兑换 KZT
₸78,246.0658
|1 BED 兑换 THB
฿5,105.305
|1 BED 兑换 TWD
NT$4,899.6022
|1 BED 兑换 CHF
Fr134.154
|1 BED 兑换 HKD
HK$1,158.1962
|1 BED 兑换 MAD
.د.م1,505.506