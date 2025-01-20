Bankera 价格 (BNK)
今天 Bankera (BNK) 的实时价格为 0.329596 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BNK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bankera 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 158.67 USD
- Bankera 当天价格变化为 +84.74%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Bankera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.151181。
在过去30天内，Bankera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9982550188。
在过去60天内，Bankera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.4869162897。
在过去90天内，Bankera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.274923863833366054。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.151181
|+84.74%
|30天
|$ +0.9982550188
|+302.87%
|60天
|$ +1.4869162897
|+451.13%
|90天
|$ +0.274923863833366054
|+502.86%
Bankera 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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+84.74%
+213.77%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Bankera is an operational fork of SpectroCoin. As SpectroCoin to be competitive has developed bank-like infrastructure, but was not intended to become a proper bank, it is releasing Bankera to leverage its regulatory and IT infrastructure to develop a bank for the blockchain era. Bankera as a proper bank will offer payments, investments, and loan and deposit solutions. Later on, it is planing to develop new types of money, such as inflation linked baskets.
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|1 BNK 兑换 AUD
A$0.53064956
|1 BNK 兑换 GBP
￡0.27026872
|1 BNK 兑换 EUR
€0.31970812
|1 BNK 兑换 USD
$0.329596
|1 BNK 兑换 MYR
RM1.483182
|1 BNK 兑换 TRY
₺11.67758628
|1 BNK 兑换 JPY
¥51.50596692
|1 BNK 兑换 RUB
₽33.77040616
|1 BNK 兑换 INR
₹28.53642168
|1 BNK 兑换 IDR
Rp5,403.21225024
|1 BNK 兑换 PHP
₱19.2978458
|1 BNK 兑换 EGP
￡E.16.55231112
|1 BNK 兑换 BRL
R$2.0105356
|1 BNK 兑换 CAD
C$0.47461824
|1 BNK 兑换 BDT
৳40.045914
|1 BNK 兑换 NGN
₦513.38861748
|1 BNK 兑换 UAH
₴13.87928756
|1 BNK 兑换 VES
Bs17.798184
|1 BNK 兑换 PKR
Rs91.88477288
|1 BNK 兑换 KZT
₸174.94296488
|1 BNK 兑换 THB
฿11.38424584
|1 BNK 兑换 TWD
NT$10.84041244
|1 BNK 兑换 CHF
Fr0.29993236
|1 BNK 兑换 HKD
HK$2.56425688
|1 BNK 兑换 MAD
.د.م3.30914384