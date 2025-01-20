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Bankera 价格 (BNK)

USD

Bankera (BNK) 实时价格图表

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+84.70%(1D)

今天 Bankera (BNK) 的价格

今天 Bankera (BNK) 的实时价格为 0.329596 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BNK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bankera 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 158.67 USD
- Bankera 当天价格变化为 +84.74%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bankera (BNK) 价格表现 USD

今天内，Bankera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.151181
在过去30天内，Bankera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9982550188
在过去60天内，Bankera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.4869162897
在过去90天内，Bankera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.274923863833366054

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.151181+84.74%
30天$ +0.9982550188+302.87%
60天$ +1.4869162897+451.13%
90天$ +0.274923863833366054+502.86%

Bankera (BNK) 价格分析

Bankera 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.096832
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$ 0.333449
$ 0.333449$ 0.333449

$ 0.791367
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--

+84.74%

+213.77%

Bankera (BNK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 158.67
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什么是Bankera (BNK)

Bankera is an operational fork of SpectroCoin. As SpectroCoin to be competitive has developed bank-like infrastructure, but was not intended to become a proper bank, it is releasing Bankera to leverage its regulatory and IT infrastructure to develop a bank for the blockchain era. Bankera as a proper bank will offer payments, investments, and loan and deposit solutions. Later on, it is planing to develop new types of money, such as inflation linked baskets.

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Bankera (BNK) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Bankera (BNK) 的其他问题

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BNK 兑换为当地货币

1 BNK 兑换 AUD
A$0.53064956
1 BNK 兑换 GBP
0.27026872
1 BNK 兑换 EUR
0.31970812
1 BNK 兑换 USD
$0.329596
1 BNK 兑换 MYR
RM1.483182
1 BNK 兑换 TRY
11.67758628
1 BNK 兑换 JPY
¥51.50596692
1 BNK 兑换 RUB
33.77040616
1 BNK 兑换 INR
28.53642168
1 BNK 兑换 IDR
Rp5,403.21225024
1 BNK 兑换 PHP
19.2978458
1 BNK 兑换 EGP
￡E.16.55231112
1 BNK 兑换 BRL
R$2.0105356
1 BNK 兑换 CAD
C$0.47461824
1 BNK 兑换 BDT
40.045914
1 BNK 兑换 NGN
513.38861748
1 BNK 兑换 UAH
13.87928756
1 BNK 兑换 VES
Bs17.798184
1 BNK 兑换 PKR
Rs91.88477288
1 BNK 兑换 KZT
174.94296488
1 BNK 兑换 THB
฿11.38424584
1 BNK 兑换 TWD
NT$10.84041244
1 BNK 兑换 CHF
Fr0.29993236
1 BNK 兑换 HKD
HK$2.56425688
1 BNK 兑换 MAD
.د.م3.30914384