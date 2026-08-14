Bank of America xStock 今日价格

Bank of America xStock (BACX) 今日实时价格为 $ 64.82，过去 24 小时内变化了 0.55%。当前 BACX 兑 USD 的汇率为 $ 64.82 每 BACX。

Bank of America xStock 目前市值在 $ 304,673 排名第 #-，流通供应量为 4.70K BACX。过去 24 小时内，BACX 的交易价格在 $ 64.33（低点）和 $ 67.59（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 68.77，而历史最低价为 $ 43.53。

短期表现方面，BACX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.47%。过去一天，总交易量达到 $ 478.36。

Bank of America xStock（BACX）市场信息

市值 $ 304.67K$ 304.67K $ 304.67K 成交量（24H） $ 478.36$ 478.36 $ 478.36 完全稀释市值 $ 122.50M$ 122.50M $ 122.50M 流通量 4.70K 4.70K 4.70K 总供应量 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516

Bank of America xStock 的当前市值为 $ 304.67K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 478.36。BACX 的流通量为 4.70K，总供应量是 1889664.442299516，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 122.50M。