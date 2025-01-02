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Band Protocol 价格 (BAND)

USD

Band Protocol (BAND) 实时价格图表

$1.5
$1.5$1.5
+9.30%(1D)

今天 Band Protocol (BAND) 的价格

今天 Band Protocol (BAND) 的实时价格为 1.5 USD。目前其市值为 $ 231.87M USD。BAND 兑换 USD 的价格为实时更新。
Band Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.13M USD
- Band Protocol 当天价格变化为 +9.41%
- 其循环供应量为 154.44M USD

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Band Protocol (BAND) 价格表现 USD

今天内，Band Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.128972
在过去30天内，Band Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3590514000
在过去60天内，Band Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.7023357000
在过去90天内，Band Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3969745853497533

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.128972+9.41%
30天$ -0.3590514000-23.93%
60天$ +0.7023357000+46.82%
90天$ +0.3969745853497533+35.99%

Band Protocol (BAND) 价格分析

Band Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 22.83
$ 22.83$ 22.83

+0.74%

+9.41%

+3.33%

Band Protocol (BAND) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 231.87M
$ 231.87M$ 231.87M

$ 6.13M
$ 6.13M$ 6.13M

154.44M
154.44M 154.44M

什么是Band Protocol (BAND)

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Band Protocol (BAND) 资源

官网

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BAND 兑换为当地货币

1 BAND 兑换 AUD
A$2.4
1 BAND 兑换 GBP
1.2
1 BAND 兑换 EUR
1.44
1 BAND 兑换 USD
$1.5
1 BAND 兑换 MYR
RM6.705
1 BAND 兑换 TRY
52.965
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¥235.215
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164.97
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128.625
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Rp24,193.545
1 BAND 兑换 PHP
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1 BAND 兑换 EGP
￡E.76.17
1 BAND 兑换 BRL
R$9.51
1 BAND 兑换 CAD
C$2.16
1 BAND 兑换 BDT
179.25
1 BAND 兑换 NGN
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1 BAND 兑换 UAH
63.09
1 BAND 兑换 VES
Bs76.5
1 BAND 兑换 PKR
Rs417.825
1 BAND 兑换 KZT
787.395
1 BAND 兑换 THB
฿51.375
1 BAND 兑换 TWD
NT$49.305
1 BAND 兑换 CHF
Fr1.35
1 BAND 兑换 HKD
HK$11.655
1 BAND 兑换 MAD
.د.م15.15