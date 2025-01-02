BananaCat 价格 (BCAT)
今天 BananaCat (BCAT) 的实时价格为 0.00553286 USD。目前其市值为 $ 5.23M USD。BCAT 兑换 USD 的价格为实时更新。
BananaCat 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 151.97K USD
- BananaCat 当天价格变化为 -8.52%
- 其循环供应量为 944.52M USD
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今天内，BananaCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000515383293227486。
在过去30天内，BananaCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0024558251。
在过去60天内，BananaCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000108925。
在过去90天内，BananaCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001318751228928364。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000515383293227486
|-8.52%
|30天
|$ -0.0024558251
|-44.38%
|60天
|$ +0.0000108925
|+0.20%
|90天
|$ +0.001318751228928364
|+31.29%
BananaCat 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.13%
-8.52%
-1.81%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BananaCat $BCAT is a community operated meme-coin with 0 tax and 100% burned liquidity. The cryptocurrency was created as a tribute to the Banana Cat meme that originally circulated on TikTok, which is a hybrid of another viral meme known as "Crying Cat". BananaCat $BCAT contract is renounced and fully funded and operated by holders who volunteer.
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|1 BCAT 兑换 AUD
A$0.008852576
|1 BCAT 兑换 GBP
￡0.004426288
|1 BCAT 兑换 EUR
€0.0053115456
|1 BCAT 兑换 USD
$0.00553286
|1 BCAT 兑换 MYR
RM0.0247318842
|1 BCAT 兑换 TRY
₺0.1953652866
|1 BCAT 兑换 JPY
¥0.8676077766
|1 BCAT 兑换 RUB
₽0.6085592714
|1 BCAT 兑换 INR
₹0.474442745
|1 BCAT 兑换 IDR
Rp89.2396649258
|1 BCAT 兑换 PHP
₱0.320352594
|1 BCAT 兑换 EGP
￡E.0.2809586308
|1 BCAT 兑换 BRL
R$0.0350783324
|1 BCAT 兑换 CAD
C$0.0079673184
|1 BCAT 兑换 BDT
৳0.66117677
|1 BCAT 兑换 NGN
₦8.5647566228
|1 BCAT 兑换 UAH
₴0.2327120916
|1 BCAT 兑换 VES
Bs0.28217586
|1 BCAT 兑换 PKR
Rs1.541178153
|1 BCAT 兑换 KZT
₸2.9043641998
|1 BCAT 兑换 THB
฿0.189500455
|1 BCAT 兑换 TWD
NT$0.1818651082
|1 BCAT 兑换 CHF
Fr0.004979574
|1 BCAT 兑换 HKD
HK$0.0429903222
|1 BCAT 兑换 MAD
.د.م0.055881886