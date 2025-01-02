BananaCat 图标

BananaCat 价格 (BCAT)

USD

BananaCat (BCAT) 实时价格图表

$0.00553286
$0.00553286$0.00553286
-8.50%(1D)

今天 BananaCat (BCAT) 的价格

今天 BananaCat (BCAT) 的实时价格为 0.00553286 USD。目前其市值为 $ 5.23M USD。BCAT 兑换 USD 的价格为实时更新。
BananaCat 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 151.97K USD
- BananaCat 当天价格变化为 -8.52%
- 其循环供应量为 944.52M USD

在获取 MEXC 上从 BCAT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BCAT 价格信息的首选平台。

BananaCat (BCAT) 价格表现 USD

今天内，BananaCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000515383293227486
在过去30天内，BananaCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0024558251
在过去60天内，BananaCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000108925
在过去90天内，BananaCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001318751228928364

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000515383293227486-8.52%
30天$ -0.0024558251-44.38%
60天$ +0.0000108925+0.20%
90天$ +0.001318751228928364+31.29%

BananaCat (BCAT) 价格分析

BananaCat 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00551003
$ 0.00551003$ 0.00551003

$ 0.00608559
$ 0.00608559$ 0.00608559

$ 0.01477747
$ 0.01477747$ 0.01477747

+0.13%

-8.52%

-1.81%

BananaCat (BCAT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.23M
$ 5.23M$ 5.23M

$ 151.97K
$ 151.97K$ 151.97K

944.52M
944.52M 944.52M

什么是BananaCat (BCAT)

BananaCat $BCAT is a community operated meme-coin with 0 tax and 100% burned liquidity. The cryptocurrency was created as a tribute to the Banana Cat meme that originally circulated on TikTok, which is a hybrid of another viral meme known as "Crying Cat". BananaCat $BCAT contract is renounced and fully funded and operated by holders who volunteer.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

BananaCat (BCAT) 资源

官网

大家还在问：关于 BananaCat (BCAT) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

BCAT 兑换为当地货币

1 BCAT 兑换 AUD
A$0.008852576
1 BCAT 兑换 GBP
0.004426288
1 BCAT 兑换 EUR
0.0053115456
1 BCAT 兑换 USD
$0.00553286
1 BCAT 兑换 MYR
RM0.0247318842
1 BCAT 兑换 TRY
0.1953652866
1 BCAT 兑换 JPY
¥0.8676077766
1 BCAT 兑换 RUB
0.6085592714
1 BCAT 兑换 INR
0.474442745
1 BCAT 兑换 IDR
Rp89.2396649258
1 BCAT 兑换 PHP
0.320352594
1 BCAT 兑换 EGP
￡E.0.2809586308
1 BCAT 兑换 BRL
R$0.0350783324
1 BCAT 兑换 CAD
C$0.0079673184
1 BCAT 兑换 BDT
0.66117677
1 BCAT 兑换 NGN
8.5647566228
1 BCAT 兑换 UAH
0.2327120916
1 BCAT 兑换 VES
Bs0.28217586
1 BCAT 兑换 PKR
Rs1.541178153
1 BCAT 兑换 KZT
2.9043641998
1 BCAT 兑换 THB
฿0.189500455
1 BCAT 兑换 TWD
NT$0.1818651082
1 BCAT 兑换 CHF
Fr0.004979574
1 BCAT 兑换 HKD
HK$0.0429903222
1 BCAT 兑换 MAD
.د.م0.055881886