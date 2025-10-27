Balsa MM Fund（BMMF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.075229$ 0.075229 $ 0.075229 最低价 $ 0.070272$ 0.070272 $ 0.070272 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +1.21% 漲跌幅（7D） +1.21%

Balsa MM Fund（BMMF）当前实时价格为 $0.075182。过去 24 小时内，BMMF 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BMMF 的历史最高价为 $ 0.075229，历史最低价为 $ 0.070272。

从短期表现来看，BMMF 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +1.21%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Balsa MM Fund（BMMF）市场信息

市值 $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M 流通量 49.29M 49.29M 49.29M 总供应量 49,290,262.52985915 49,290,262.52985915 49,290,262.52985915

Balsa MM Fund 的当前市值为 $ 3.71M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BMMF 的流通量为 49.29M，总供应量是 49290262.52985915，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.71M。