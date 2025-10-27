Ballz of Steel（BALLZ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0012954 $ 0.0012954 $ 0.0012954 24H最低价 $ 0.00134701 $ 0.00134701 $ 0.00134701 24H最高价 24H最低价 $ 0.0012954$ 0.0012954 $ 0.0012954 24H最高价 $ 0.00134701$ 0.00134701 $ 0.00134701 历史最高 $ 0.01151396$ 0.01151396 $ 0.01151396 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.95% 涨跌幅（1D） +2.69% 漲跌幅（7D） +3.96% 漲跌幅（7D） +3.96%

Ballz of Steel（BALLZ）当前实时价格为 $0.00134713。过去 24 小时内，BALLZ 的交易价格在 $ 0.0012954 至 $ 0.00134701 之间波动，市场活跃度显著。BALLZ 的历史最高价为 $ 0.01151396，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BALLZ 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.95%，过去 24 小时内变动为 +2.69%，过去 7 天内累计变动为 +3.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ballz of Steel（BALLZ）市场信息

市值 $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ballz of Steel 的当前市值为 $ 1.34M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BALLZ 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.34M。