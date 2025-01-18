Ball 价格 (BALL)

USD

Ball (BALL) 实时价格图表

$0.02518466
$0.02518466$0.02518466
+2.60%(1D)

今天 Ball (BALL) 的价格

今天 Ball (BALL) 的实时价格为 0.02518466 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BALL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ball 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.79 USD
- Ball 当天价格变化为 +2.62%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Ball (BALL) 价格表现 USD

今天内，Ball 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00064282
在过去30天内，Ball 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003537462
在过去60天内，Ball 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012330233
在过去90天内，Ball 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00064282+2.62%
30天$ -0.0003537462-1.40%
60天$ +0.0012330233+4.90%
90天$ 0--

Ball (BALL) 价格分析

Ball 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02452272
$ 0.02452272$ 0.02452272

$ 0.02523979
$ 0.02523979$ 0.02523979

$ 271.72
$ 271.72$ 271.72

-0.08%

+2.62%

+3.66%

Ball (BALL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.79
$ 9.79$ 9.79

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什么是Ball (BALL)

PolyPup Finance is a new DeFi project on Polygon featuring a deflationary token model. This is the third layer of the project featuring BALL with a maximum supply of 94,000 tokens.

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Ball (BALL) 资源

官网

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BALL 兑换为当地货币

1 BALL 兑换 AUD
A$0.0405473026
1 BALL 兑换 GBP
0.0206514212
1 BALL 兑换 EUR
0.0244291202
1 BALL 兑换 USD
$0.02518466
1 BALL 兑换 MYR
RM0.11333097
1 BALL 兑换 TRY
0.8922925038
1 BALL 兑换 JPY
¥3.9356068182
1 BALL 兑换 RUB
2.5811758034
1 BALL 兑换 INR
2.1804878628
1 BALL 兑换 IDR
Rp412.8632126304
1 BALL 兑换 PHP
1.474561843
1 BALL 兑换 EGP
￡E.1.269306864
1 BALL 兑换 BRL
R$0.153626426
1 BALL 兑换 CAD
C$0.0362659104
1 BALL 兑换 BDT
3.05993619
1 BALL 兑换 NGN
39.2283819558
1 BALL 兑换 UAH
1.0605260326
1 BALL 兑换 VES
Bs1.35997164
1 BALL 兑换 PKR
Rs7.0209795148
1 BALL 兑换 KZT
13.3675138348
1 BALL 兑换 THB
฿0.8661004574
1 BALL 兑换 TWD
NT$0.8283234674
1 BALL 兑换 CHF
Fr0.0229180406
1 BALL 兑换 HKD
HK$0.1959366548
1 BALL 兑换 MAD
.د.م0.2528539864