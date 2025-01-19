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Balancer Stable USD 价格 (STABAL3)

USD

Balancer Stable USD (STABAL3) 实时价格图表

$1.017
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0.00%(1D)

今天 Balancer Stable USD (STABAL3) 的价格

今天 Balancer Stable USD (STABAL3) 的实时价格为 1.017 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STABAL3 兑换 USD 的价格为实时更新。
Balancer Stable USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.17K USD
- Balancer Stable USD 当天价格变化为 +0.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Balancer Stable USD (STABAL3) 价格表现 USD

今天内，Balancer Stable USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00101402
在过去30天内，Balancer Stable USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016766262
在过去60天内，Balancer Stable USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0029434014
在过去90天内，Balancer Stable USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009976231879575

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00101402+0.10%
30天$ -0.0016766262-0.16%
60天$ -0.0029434014-0.28%
90天$ +0.0009976231879575+0.10%

Balancer Stable USD (STABAL3) 价格分析

Balancer Stable USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

-0.36%

+0.10%

+0.07%

Balancer Stable USD (STABAL3) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 17.17K
$ 17.17K$ 17.17K

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什么是Balancer Stable USD (STABAL3)

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Balancer Stable USD (STABAL3) 资源

官网

大家还在问：关于 Balancer Stable USD (STABAL3) 的其他问题

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STABAL3 兑换为当地货币

1 STABAL3 兑换 AUD
A$1.63737
1 STABAL3 兑换 GBP
0.83394
1 STABAL3 兑换 EUR
0.98649
1 STABAL3 兑换 USD
$1.017
1 STABAL3 兑换 MYR
RM4.5765
1 STABAL3 兑换 TRY
36.03231
1 STABAL3 兑换 JPY
¥158.92659
1 STABAL3 兑换 RUB
104.23233
1 STABAL3 兑换 INR
88.05186
1 STABAL3 兑换 IDR
Rp16,672.12848
1 STABAL3 兑换 PHP
59.54535
1 STABAL3 兑换 EGP
￡E.51.2568
1 STABAL3 兑换 BRL
R$6.2037
1 STABAL3 兑换 CAD
C$1.46448
1 STABAL3 兑换 BDT
123.5655
1 STABAL3 兑换 NGN
1,584.10971
1 STABAL3 兑换 UAH
42.82587
1 STABAL3 兑换 VES
Bs54.918
1 STABAL3 兑换 PKR
Rs283.51926
1 STABAL3 兑换 KZT
539.80326
1 STABAL3 兑换 THB
฿34.97463
1 STABAL3 兑换 TWD
NT$33.44913
1 STABAL3 兑换 CHF
Fr0.92547
1 STABAL3 兑换 HKD
HK$7.91226
1 STABAL3 兑换 MAD
.د.م10.21068