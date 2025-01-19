Balancer 80 RDNT 20 WETH 价格 (DLP)

USD

Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP) 实时价格图表

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-9.70%(1D)

今天 Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP) 的价格

今天 Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP) 的实时价格为 0.415997 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DLP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Balancer 80 RDNT 20 WETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.03K USD
- Balancer 80 RDNT 20 WETH 当天价格变化为 -9.74%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP) 价格表现 USD

今天内，Balancer 80 RDNT 20 WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0449154879527895
在过去30天内，Balancer 80 RDNT 20 WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0275274782
在过去60天内，Balancer 80 RDNT 20 WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0192617426
在过去90天内，Balancer 80 RDNT 20 WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0296798097340974

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0449154879527895-9.74%
30天$ -0.0275274782-6.61%
60天$ -0.0192617426-4.63%
90天$ -0.0296798097340974-6.65%

Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP) 价格分析

Balancer 80 RDNT 20 WETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.413034
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$ 0.473661
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-9.74%

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Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 1.03K
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什么是Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP)

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Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP) 资源

白皮书
官网

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DLP 兑换为当地货币

1 DLP 兑换 AUD
A$0.66975517
1 DLP 兑换 GBP
0.34111754
1 DLP 兑换 EUR
0.40351709
1 DLP 兑换 USD
$0.415997
1 DLP 兑换 MYR
RM1.8719865
1 DLP 兑换 TRY
14.73877371
1 DLP 兑换 JPY
¥65.00785119
1 DLP 兑换 RUB
42.63553253
1 DLP 兑换 INR
36.01702026
1 DLP 兑换 IDR
Rp6,819.62185968
1 DLP 兑换 PHP
24.35662435
1 DLP 兑换 EGP
￡E.20.9662488
1 DLP 兑换 BRL
R$2.5375817
1 DLP 兑换 CAD
C$0.59903568
1 DLP 兑换 BDT
50.5436355
1 DLP 兑换 NGN
647.96940711
1 DLP 兑换 UAH
17.51763367
1 DLP 兑换 VES
Bs22.463838
1 DLP 兑换 PKR
Rs115.97164366
1 DLP 兑换 KZT
220.80288766
1 DLP 兑换 THB
฿14.30613683
1 DLP 兑换 TWD
NT$13.68214133
1 DLP 兑换 CHF
Fr0.37855727
1 DLP 兑换 HKD
HK$3.23645666
1 DLP 兑换 MAD
.د.م4.17660988