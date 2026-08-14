BakerySwap 今日价格

BakerySwap (BAKE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.09%。当前 BAKE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BAKE。

BakerySwap 目前市值在 $ 200,283 排名第 #-，流通供应量为 288.71M BAKE。过去 24 小时内，BAKE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 8.38，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BAKE 在过去一小时内波动了 -5.01%，过去7 天内波动了 -4.67%。过去一天，总交易量达到 $ 533.08。

BakerySwap（BAKE）市场信息

市值 $ 200.28K$ 200.28K $ 200.28K 成交量（24H） $ 533.08$ 533.08 $ 533.08 完全稀释市值 $ 507.49K$ 507.49K $ 507.49K 流通量 288.71M 288.71M 288.71M 总供应量 289,770,065.5184824 289,770,065.5184824 289,770,065.5184824

BakerySwap 的当前市值为 $ 200.28K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 533.08。BAKE 的流通量为 288.71M，总供应量是 289770065.5184824，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 507.49K。