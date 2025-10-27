BAI Stablecoin（BAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价 $ 1.09
24H最高价 $ 1.098
历史最高 $ 1.45
最低价 $ 0.814914
涨跌幅（1H） +0.39%
涨跌幅（1D） +0.97%
漲跌幅（7D） +0.39%

BAI Stablecoin（BAI）当前实时价格为 $1.1。过去 24 小时内，BAI 的交易价格在 $ 1.09 至 $ 1.098 之间波动，市场活跃度显著。BAI 的历史最高价为 $ 1.45，历史最低价为 $ 0.814914。

从短期表现来看，BAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.39%，过去 24 小时内变动为 +0.97%，过去 7 天内累计变动为 +0.39%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BAI Stablecoin（BAI）市场信息

市值 $ 72.40K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 72.40K
流通量 65.77K
总供应量 65,767.65032411751

BAI Stablecoin 的当前市值为 $ 72.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BAI 的流通量为 65.77K，总供应量是 65767.65032411751，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 72.40K。