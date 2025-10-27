Bag on Bonk（BAG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0010115$ 0.0010115 $ 0.0010115 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.44% 涨跌幅（1D） +3.80% 漲跌幅（7D） +6.69% 漲跌幅（7D） +6.69%

Bag on Bonk（BAG）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BAG 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BAG 的历史最高价为 $ 0.0010115，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BAG 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.44%，过去 24 小时内变动为 +3.80%，过去 7 天内累计变动为 +6.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bag on Bonk（BAG）市场信息

市值 $ 239.82K$ 239.82K $ 239.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 239.82K$ 239.82K $ 239.82K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 总供应量 999,811,756.278551 999,811,756.278551 999,811,756.278551

Bag on Bonk 的当前市值为 $ 239.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BAG 的流通量为 999.81M，总供应量是 999811756.278551，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 239.82K。