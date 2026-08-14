Bad Rudi 今日价格

Bad Rudi (BADRUDI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.15%。当前 BADRUDI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BADRUDI。

Bad Rudi 目前市值在 $ 14,356.16 排名第 #-，流通供应量为 999.93M BADRUDI。过去 24 小时内，BADRUDI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00160826，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BADRUDI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.69%。过去一天，总交易量达到 --。

Bad Rudi（BADRUDI）市场信息

市值 $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 总供应量 999,927,120.355566 999,927,120.355566 999,927,120.355566

Bad Rudi 的当前市值为 $ 14.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BADRUDI 的流通量为 999.93M，总供应量是 999927120.355566，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.36K。