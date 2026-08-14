Bad Idea AI 今日价格

Bad Idea AI (BAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.35%。当前 BAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BAD。

Bad Idea AI 目前市值在 $ 477,650 排名第 #-，流通供应量为 684.79T BAD。过去 24 小时内，BAD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BAD 在过去一小时内波动了 -1.98%，过去7 天内波动了 +8.82%。过去一天，总交易量达到 --。

Bad Idea AI（BAD）市场信息

市值 $ 477.65K$ 477.65K $ 477.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 578.57K$ 578.57K $ 578.57K 流通量 684.79T 684.79T 684.79T 总供应量 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0

Bad Idea AI 的当前市值为 $ 477.65K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BAD 的流通量为 684.79T，总供应量是 829474084319129.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 578.57K。