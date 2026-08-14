Bad Credit Coin 今日价格

Bad Credit Coin (BCC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BCC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BCC。

Bad Credit Coin 目前市值在 $ 23,860 排名第 #-，流通供应量为 1.68B BCC。过去 24 小时内，BCC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BCC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.47%。过去一天，总交易量达到 --。

Bad Credit Coin（BCC）市场信息

市值 $ 23.86K$ 23.86K $ 23.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 42.61K$ 42.61K $ 42.61K 流通量 1.68B 1.68B 1.68B 总供应量 2,999,984,005.518081 2,999,984,005.518081 2,999,984,005.518081

Bad Credit Coin 的当前市值为 $ 23.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BCC 的流通量为 1.68B，总供应量是 2999984005.518081，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.61K。