Bad At Trading 今日价格

Bad At Trading (SOBAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 15.91%。当前 SOBAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOBAT。

Bad At Trading 目前市值在 $ 149,660 排名第 #-，流通供应量为 999.87M SOBAT。过去 24 小时内，SOBAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOBAT 在过去一小时内波动了 -0.41%，过去7 天内波动了 -44.66%。过去一天，总交易量达到 $ 29.67K。

Bad At Trading（SOBAT）市场信息

市值 $ 149.66K$ 149.66K $ 149.66K 成交量（24H） $ 29.67K$ 29.67K $ 29.67K 完全稀释市值 $ 149.66K$ 149.66K $ 149.66K 流通量 999.87M 999.87M 999.87M 总供应量 999,870,806.237796 999,870,806.237796 999,870,806.237796

Bad At Trading 的当前市值为 $ 149.66K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 29.67K。SOBAT 的流通量为 999.87M，总供应量是 999870806.237796，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 149.66K。