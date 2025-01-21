Backed Tesla 价格 (BTSLA)
今天 Backed Tesla (BTSLA) 的实时价格为 426.57 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BTSLA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Backed Tesla 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Backed Tesla 当天价格变化为 0.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Backed Tesla 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0。
在过去30天内，Backed Tesla 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.8034767990。
在过去60天内，Backed Tesla 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +109.7637980040。
在过去90天内，Backed Tesla 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +208.80。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0.0
|0.00%
|30天
|$ +4.8034767990
|+1.13%
|60天
|$ +109.7637980040
|+25.73%
|90天
|$ +208.80
|+95.88%
Backed Tesla 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
0.00%
0.00%
+6.07%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Backed Tesla (bTSLA) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bTSLA tracks the price of Tesla Inc. bTSLA is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla Inc.
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|1 BTSLA 兑换 AUD
A$682.512
|1 BTSLA 兑换 GBP
￡345.5217
|1 BTSLA 兑换 EUR
€409.5072
|1 BTSLA 兑换 USD
$426.57
|1 BTSLA 兑换 MYR
RM1,906.7679
|1 BTSLA 兑换 TRY
₺15,185.892
|1 BTSLA 兑换 JPY
¥66,327.3693
|1 BTSLA 兑换 RUB
₽43,079.3043
|1 BTSLA 兑换 INR
₹36,906.8364
|1 BTSLA 兑换 IDR
Rp6,992,949.7008
|1 BTSLA 兑换 PHP
₱24,928.7508
|1 BTSLA 兑换 EGP
￡E.21,460.7367
|1 BTSLA 兑换 BRL
R$2,572.2171
|1 BTSLA 兑换 CAD
C$614.2608
|1 BTSLA 兑换 BDT
৳52,011.6801
|1 BTSLA 兑换 NGN
₦662,373.6303
|1 BTSLA 兑换 UAH
₴18,014.0511
|1 BTSLA 兑换 VES
Bs23,034.78
|1 BTSLA 兑换 PKR
Rs118,953.3102
|1 BTSLA 兑换 KZT
₸226,295.385
|1 BTSLA 兑换 THB
฿14,524.7085
|1 BTSLA 兑换 TWD
NT$13,957.3704
|1 BTSLA 兑换 CHF
Fr383.913
|1 BTSLA 兑换 HKD
HK$3,318.7146
|1 BTSLA 兑换 MAD
.د.م4,274.2314