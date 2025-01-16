Backed NVIDIA 价格 (BNVDA)
今天 Backed NVIDIA (BNVDA) 的实时价格为 135.72 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BNVDA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Backed NVIDIA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 137.54 USD
- Backed NVIDIA 当天价格变化为 +2.87%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Backed NVIDIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.79。
在过去30天内，Backed NVIDIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.1161568760。
在过去60天内，Backed NVIDIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6.0387935400。
在过去90天内，Backed NVIDIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.735。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +3.79
|+2.87%
|30天
|$ +4.1161568760
|+3.03%
|60天
|$ -6.0387935400
|-4.44%
|90天
|$ -1.735
|-1.26%
Backed NVIDIA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
0.00%
+2.87%
-3.12%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Backed NVIDIA (bNVDA) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bNVDA tracks the price of NVIDIA Corp. bNVDA is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA
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|1 BNVDA 兑换 AUD
A$217.152
|1 BNVDA 兑换 GBP
￡109.9332
|1 BNVDA 兑换 EUR
€131.6484
|1 BNVDA 兑换 USD
$135.72
|1 BNVDA 兑换 MYR
RM610.74
|1 BNVDA 兑换 TRY
₺4,809.9168
|1 BNVDA 兑换 JPY
¥21,149.2476
|1 BNVDA 兑换 RUB
₽13,919.4432
|1 BNVDA 兑换 INR
₹11,750.6376
|1 BNVDA 兑换 IDR
Rp2,224,917.6768
|1 BNVDA 兑换 PHP
₱7,945.0488
|1 BNVDA 兑换 EGP
￡E.6,836.2164
|1 BNVDA 兑换 BRL
R$815.6772
|1 BNVDA 兑换 CAD
C$194.0796
|1 BNVDA 兑换 BDT
৳16,416.6912
|1 BNVDA 兑换 NGN
₦211,071.744
|1 BNVDA 兑换 UAH
₴5,711.0976
|1 BNVDA 兑换 VES
Bs7,328.88
|1 BNVDA 兑换 PKR
Rs37,814.3064
|1 BNVDA 兑换 KZT
₸71,657.4456
|1 BNVDA 兑换 THB
฿4,694.5548
|1 BNVDA 兑换 TWD
NT$4,466.5452
|1 BNVDA 兑换 CHF
Fr123.5052
|1 BNVDA 兑换 HKD
HK$1,055.9016
|1 BNVDA 兑换 MAD
.د.م1,365.3432