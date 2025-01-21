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Backed MicroStrategy 价格 (BMSTR)

USD

Backed MicroStrategy (BMSTR) 实时价格图表

$396.5
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+8.00%(1D)

今天 Backed MicroStrategy (BMSTR) 的价格

今天 Backed MicroStrategy (BMSTR) 的实时价格为 396.5 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BMSTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Backed MicroStrategy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Backed MicroStrategy 当天价格变化为 +8.04%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Backed MicroStrategy (BMSTR) 价格表现 USD

今天内，Backed MicroStrategy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +29.5
在过去30天内，Backed MicroStrategy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +85.0666563500
在过去60天内，Backed MicroStrategy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -49.7632083000
在过去90天内，Backed MicroStrategy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +177.45

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +29.5+8.04%
30天$ +85.0666563500+21.45%
60天$ -49.7632083000-12.55%
90天$ +177.45+81.01%

Backed MicroStrategy (BMSTR) 价格分析

Backed MicroStrategy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 367.0
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$ 396.5
$ 396.5$ 396.5

$ 1,800.09
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0.00%

+8.04%

+20.92%

Backed MicroStrategy (BMSTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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什么是Backed MicroStrategy (BMSTR)

Backed MicroStrategy (bMSTR) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bMSTR tracks the price of MicroStrategy Inc. bMSTR is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of MicroStrategy Inc.

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Backed MicroStrategy (BMSTR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Backed MicroStrategy (BMSTR) 的其他问题

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BMSTR 兑换为当地货币

1 BMSTR 兑换 AUD
A$634.4
1 BMSTR 兑换 GBP
321.165
1 BMSTR 兑换 EUR
380.64
1 BMSTR 兑换 USD
$396.5
1 BMSTR 兑换 MYR
RM1,772.355
1 BMSTR 兑换 TRY
14,115.4
1 BMSTR 兑换 JPY
¥61,651.785
1 BMSTR 兑换 RUB
40,038.57
1 BMSTR 兑换 INR
34,305.18
1 BMSTR 兑换 IDR
Rp6,499,998.96
1 BMSTR 兑换 PHP
23,171.46
1 BMSTR 兑换 EGP
￡E.19,947.915
1 BMSTR 兑换 BRL
R$2,390.895
1 BMSTR 兑换 CAD
C$570.96
1 BMSTR 兑换 BDT
48,345.245
1 BMSTR 兑换 NGN
615,681.235
1 BMSTR 兑换 UAH
16,744.195
1 BMSTR 兑换 VES
Bs21,411
1 BMSTR 兑换 PKR
Rs110,567.99
1 BMSTR 兑换 KZT
210,343.25
1 BMSTR 兑换 THB
฿13,500.825
1 BMSTR 兑换 TWD
NT$12,973.48
1 BMSTR 兑换 CHF
Fr356.85
1 BMSTR 兑换 HKD
HK$3,084.77
1 BMSTR 兑换 MAD
.د.م3,972.93