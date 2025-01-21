Backed MicroStrategy 价格 (BMSTR)
今天 Backed MicroStrategy (BMSTR) 的实时价格为 396.5 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BMSTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Backed MicroStrategy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Backed MicroStrategy 当天价格变化为 +8.04%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Backed MicroStrategy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +29.5。
在过去30天内，Backed MicroStrategy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +85.0666563500。
在过去60天内，Backed MicroStrategy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -49.7632083000。
在过去90天内，Backed MicroStrategy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +177.45。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +29.5
|+8.04%
|30天
|$ +85.0666563500
|+21.45%
|60天
|$ -49.7632083000
|-12.55%
|90天
|$ +177.45
|+81.01%
Backed MicroStrategy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
0.00%
+8.04%
+20.92%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Backed MicroStrategy (bMSTR) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bMSTR tracks the price of MicroStrategy Inc. bMSTR is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of MicroStrategy Inc.
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|1 BMSTR 兑换 AUD
A$634.4
|1 BMSTR 兑换 GBP
￡321.165
|1 BMSTR 兑换 EUR
€380.64
|1 BMSTR 兑换 USD
$396.5
|1 BMSTR 兑换 MYR
RM1,772.355
|1 BMSTR 兑换 TRY
₺14,115.4
|1 BMSTR 兑换 JPY
¥61,651.785
|1 BMSTR 兑换 RUB
₽40,038.57
|1 BMSTR 兑换 INR
₹34,305.18
|1 BMSTR 兑换 IDR
Rp6,499,998.96
|1 BMSTR 兑换 PHP
₱23,171.46
|1 BMSTR 兑换 EGP
￡E.19,947.915
|1 BMSTR 兑换 BRL
R$2,390.895
|1 BMSTR 兑换 CAD
C$570.96
|1 BMSTR 兑换 BDT
৳48,345.245
|1 BMSTR 兑换 NGN
₦615,681.235
|1 BMSTR 兑换 UAH
₴16,744.195
|1 BMSTR 兑换 VES
Bs21,411
|1 BMSTR 兑换 PKR
Rs110,567.99
|1 BMSTR 兑换 KZT
₸210,343.25
|1 BMSTR 兑换 THB
฿13,500.825
|1 BMSTR 兑换 TWD
NT$12,973.48
|1 BMSTR 兑换 CHF
Fr356.85
|1 BMSTR 兑换 HKD
HK$3,084.77
|1 BMSTR 兑换 MAD
.د.م3,972.93