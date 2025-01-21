Backed Microsoft 价格 (BMSFT)
今天 Backed Microsoft (BMSFT) 的实时价格为 429.03 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BMSFT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Backed Microsoft 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Backed Microsoft 当天价格变化为 -0.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Backed Microsoft 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.005。
在过去30天内，Backed Microsoft 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.5449215800。
在过去60天内，Backed Microsoft 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +15.7260517470。
在过去90天内，Backed Microsoft 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.415。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.005
|-0.00%
|30天
|$ -7.5449215800
|-1.75%
|60天
|$ +15.7260517470
|+3.67%
|90天
|$ +1.415
|+0.33%
Backed Microsoft 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
0.00%
-0.00%
+3.06%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Backed Microsoft (bMSFT) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bMSFT tracks the price of Microsoft Corp. bMSFT is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Microsoft Corp.
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|1 BMSFT 兑换 AUD
A$686.448
|1 BMSFT 兑换 GBP
￡347.5143
|1 BMSFT 兑换 EUR
€411.8688
|1 BMSFT 兑换 USD
$429.03
|1 BMSFT 兑换 MYR
RM1,917.7641
|1 BMSFT 兑换 TRY
₺15,273.468
|1 BMSFT 兑换 JPY
¥66,709.8747
|1 BMSFT 兑换 RUB
₽43,323.4494
|1 BMSFT 兑换 INR
₹37,119.6756
|1 BMSFT 兑换 IDR
Rp7,033,277.5632
|1 BMSFT 兑换 PHP
₱25,072.5132
|1 BMSFT 兑换 EGP
￡E.21,584.4993
|1 BMSFT 兑换 BRL
R$2,587.0509
|1 BMSFT 兑换 CAD
C$617.8032
|1 BMSFT 兑换 BDT
৳52,311.6279
|1 BMSFT 兑换 NGN
₦666,193.4937
|1 BMSFT 兑换 UAH
₴18,117.9369
|1 BMSFT 兑换 VES
Bs23,167.62
|1 BMSFT 兑换 PKR
Rs119,639.3058
|1 BMSFT 兑换 KZT
₸227,600.415
|1 BMSFT 兑换 THB
฿14,608.4715
|1 BMSFT 兑换 TWD
NT$14,037.8616
|1 BMSFT 兑换 CHF
Fr386.127
|1 BMSFT 兑换 HKD
HK$3,337.8534
|1 BMSFT 兑换 MAD
.د.م4,298.8806