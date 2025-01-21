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Backed GameStop Corp 价格 (BGME)

USD

Backed GameStop Corp (BGME) 实时价格图表

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今天 Backed GameStop Corp (BGME) 的价格

今天 Backed GameStop Corp (BGME) 的实时价格为 27.53 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BGME 兑换 USD 的价格为实时更新。
Backed GameStop Corp 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Backed GameStop Corp 当天价格变化为 0.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Backed GameStop Corp (BGME) 价格表现 USD

今天内，Backed GameStop Corp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0
在过去30天内，Backed GameStop Corp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.1442951820
在过去60天内，Backed GameStop Corp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3488849370
在过去90天内，Backed GameStop Corp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.67

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0.00.00%
30天$ -2.1442951820-7.78%
60天$ -0.3488849370-1.26%
90天$ +6.67+31.98%

Backed GameStop Corp (BGME) 价格分析

Backed GameStop Corp 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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Backed GameStop Corp (BGME) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Backed GameStop Corp (BGME)

Backed GameStop (bGME) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bGME tracks the price of GameStop Corp. bGME is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of GameStop.

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Backed GameStop Corp (BGME) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Backed GameStop Corp (BGME) 的其他问题

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BGME 兑换为当地货币

1 BGME 兑换 AUD
A$44.048
1 BGME 兑换 GBP
22.2993
1 BGME 兑换 EUR
26.4288
1 BGME 兑换 USD
$27.53
1 BGME 兑换 MYR
RM123.0591
1 BGME 兑换 TRY
980.068
1 BGME 兑换 JPY
¥4,280.6397
1 BGME 兑换 RUB
2,779.9794
1 BGME 兑换 INR
2,381.8956
1 BGME 兑换 IDR
Rp451,311.4032
1 BGME 兑换 PHP
1,608.8532
1 BGME 兑换 EGP
￡E.1,385.0343
1 BGME 兑换 BRL
R$166.0059
1 BGME 兑换 CAD
C$39.6432
1 BGME 兑换 BDT
3,356.7329
1 BGME 兑换 NGN
42,748.3087
1 BGME 兑换 UAH
1,162.5919
1 BGME 兑换 VES
Bs1,486.62
1 BGME 兑换 PKR
Rs7,677.0158
1 BGME 兑换 KZT
14,604.665
1 BGME 兑换 THB
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1 BGME 兑换 TWD
NT$900.7816
1 BGME 兑换 CHF
Fr24.777
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HK$214.1834
1 BGME 兑换 MAD
.د.م275.8506