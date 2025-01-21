Backed Alphabet Class A 价格 (BGOOGL)
今天 Backed Alphabet Class A (BGOOGL) 的实时价格为 195.98 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BGOOGL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Backed Alphabet Class A 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Backed Alphabet Class A 当天价格变化为 +0.01%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Backed Alphabet Class A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02。
在过去30天内，Backed Alphabet Class A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.5769561160。
在过去60天内，Backed Alphabet Class A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +33.3224598020。
在过去90天内，Backed Alphabet Class A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +30.86。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02
|+0.01%
|30天
|$ +4.5769561160
|+2.34%
|60天
|$ +33.3224598020
|+17.00%
|90天
|$ +30.86
|+18.69%
Backed Alphabet Class A 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
0.00%
+0.01%
+2.61%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Backed Alphabet Class A (bGOOGL) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bGOOGL tracks the price of Alphabet Inc. Class A Common Stock. bGOOGL is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A Common Stock.
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|1 BGOOGL 兑换 AUD
A$313.568
|1 BGOOGL 兑换 GBP
￡158.7438
|1 BGOOGL 兑换 EUR
€188.1408
|1 BGOOGL 兑换 USD
$195.98
|1 BGOOGL 兑换 MYR
RM876.0306
|1 BGOOGL 兑换 TRY
₺6,976.888
|1 BGOOGL 兑换 JPY
¥30,472.9302
|1 BGOOGL 兑换 RUB
₽19,790.0604
|1 BGOOGL 兑换 INR
₹16,956.1896
|1 BGOOGL 兑换 IDR
Rp3,212,786.3712
|1 BGOOGL 兑换 PHP
₱11,453.0712
|1 BGOOGL 兑换 EGP
￡E.9,859.7538
|1 BGOOGL 兑换 BRL
R$1,181.7594
|1 BGOOGL 兑换 CAD
C$282.2112
|1 BGOOGL 兑换 BDT
৳23,895.8414
|1 BGOOGL 兑换 NGN
₦304,315.7842
|1 BGOOGL 兑换 UAH
₴8,276.2354
|1 BGOOGL 兑换 VES
Bs10,582.92
|1 BGOOGL 兑换 PKR
Rs54,650.9828
|1 BGOOGL 兑换 KZT
₸103,967.39
|1 BGOOGL 兑换 THB
฿6,673.119
|1 BGOOGL 兑换 TWD
NT$6,412.4656
|1 BGOOGL 兑换 CHF
Fr176.382
|1 BGOOGL 兑换 HKD
HK$1,524.7244
|1 BGOOGL 兑换 MAD
.د.م1,963.7196