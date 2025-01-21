Backed Alphabet Class A 图标

Backed Alphabet Class A 价格 (BGOOGL)

USD

Backed Alphabet Class A (BGOOGL) 实时价格图表

$195.98
$195.98$195.98
0.00%(1D)

今天 Backed Alphabet Class A (BGOOGL) 的价格

今天 Backed Alphabet Class A (BGOOGL) 的实时价格为 195.98 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BGOOGL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Backed Alphabet Class A 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Backed Alphabet Class A 当天价格变化为 +0.01%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 BGOOGL兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BGOOGL 价格信息的首选平台。

Backed Alphabet Class A (BGOOGL) 价格表现 USD

今天内，Backed Alphabet Class A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02
在过去30天内，Backed Alphabet Class A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.5769561160
在过去60天内，Backed Alphabet Class A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +33.3224598020
在过去90天内，Backed Alphabet Class A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +30.86

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02+0.01%
30天$ +4.5769561160+2.34%
60天$ +33.3224598020+17.00%
90天$ +30.86+18.69%

Backed Alphabet Class A (BGOOGL) 价格分析

Backed Alphabet Class A 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 195.96
$ 195.96$ 195.96

$ 195.98
$ 195.98$ 195.98

$ 201.21
$ 201.21$ 201.21

0.00%

+0.01%

+2.61%

Backed Alphabet Class A (BGOOGL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

什么是Backed Alphabet Class A (BGOOGL)

Backed Alphabet Class A (bGOOGL) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bGOOGL tracks the price of Alphabet Inc. Class A Common Stock. bGOOGL is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A Common Stock.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Backed Alphabet Class A (BGOOGL) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Backed Alphabet Class A (BGOOGL) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

BGOOGL 兑换为当地货币

1 BGOOGL 兑换 AUD
A$313.568
1 BGOOGL 兑换 GBP
158.7438
1 BGOOGL 兑换 EUR
188.1408
1 BGOOGL 兑换 USD
$195.98
1 BGOOGL 兑换 MYR
RM876.0306
1 BGOOGL 兑换 TRY
6,976.888
1 BGOOGL 兑换 JPY
¥30,472.9302
1 BGOOGL 兑换 RUB
19,790.0604
1 BGOOGL 兑换 INR
16,956.1896
1 BGOOGL 兑换 IDR
Rp3,212,786.3712
1 BGOOGL 兑换 PHP
11,453.0712
1 BGOOGL 兑换 EGP
￡E.9,859.7538
1 BGOOGL 兑换 BRL
R$1,181.7594
1 BGOOGL 兑换 CAD
C$282.2112
1 BGOOGL 兑换 BDT
23,895.8414
1 BGOOGL 兑换 NGN
304,315.7842
1 BGOOGL 兑换 UAH
8,276.2354
1 BGOOGL 兑换 VES
Bs10,582.92
1 BGOOGL 兑换 PKR
Rs54,650.9828
1 BGOOGL 兑换 KZT
103,967.39
1 BGOOGL 兑换 THB
฿6,673.119
1 BGOOGL 兑换 TWD
NT$6,412.4656
1 BGOOGL 兑换 CHF
Fr176.382
1 BGOOGL 兑换 HKD
HK$1,524.7244
1 BGOOGL 兑换 MAD
.د.م1,963.7196