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Backbone staked OSMO 价格 (BOSMO)

USD

Backbone staked OSMO (BOSMO) 实时价格图表

$0.430684
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-9.60%(1D)

今天 Backbone staked OSMO (BOSMO) 的价格

今天 Backbone staked OSMO (BOSMO) 的实时价格为 0.43077 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BOSMO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Backbone staked OSMO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.06 USD
- Backbone staked OSMO 当天价格变化为 -8.81%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Backbone staked OSMO (BOSMO) 价格表现 USD

今天内，Backbone staked OSMO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0416243699651247
在过去30天内，Backbone staked OSMO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0351478596
在过去60天内，Backbone staked OSMO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1069054401
在过去90天内，Backbone staked OSMO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1095219797976542

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0416243699651247-8.81%
30天$ -0.0351478596-8.15%
60天$ -0.1069054401-24.81%
90天$ -0.1095219797976542-20.27%

Backbone staked OSMO (BOSMO) 价格分析

Backbone staked OSMO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.425758
$ 0.425758$ 0.425758

$ 0.473471
$ 0.473471$ 0.473471

$ 0.976928
$ 0.976928$ 0.976928

+0.38%

-8.81%

-8.80%

Backbone staked OSMO (BOSMO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.06
$ 1.06$ 1.06

0.00
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什么是Backbone staked OSMO (BOSMO)

This is a liquid staking derivative of OSMO, issued by Backbone Labs.

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Backbone staked OSMO (BOSMO) 资源

官网

大家还在问：关于 Backbone staked OSMO (BOSMO) 的其他问题

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BOSMO 兑换为当地货币

1 BOSMO 兑换 AUD
A$0.689232
1 BOSMO 兑换 GBP
0.3489237
1 BOSMO 兑换 EUR
0.4135392
1 BOSMO 兑换 USD
$0.43077
1 BOSMO 兑换 MYR
RM1.9255419
1 BOSMO 兑换 TRY
15.335412
1 BOSMO 兑换 JPY
¥66.9804273
1 BOSMO 兑换 RUB
43.4991546
1 BOSMO 兑换 INR
37.2702204
1 BOSMO 兑换 IDR
Rp7,061.8021488
1 BOSMO 兑换 PHP
25.1741988
1 BOSMO 兑换 EGP
￡E.21.6720387
1 BOSMO 兑换 BRL
R$2.5975431
1 BOSMO 兑换 CAD
C$0.6203088
1 BOSMO 兑换 BDT
52.5237861
1 BOSMO 兑换 NGN
668.8953483
1 BOSMO 兑换 UAH
18.1914171
1 BOSMO 兑换 VES
Bs23.26158
1 BOSMO 兑换 PKR
Rs120.1245222
1 BOSMO 兑换 KZT
228.523485
1 BOSMO 兑换 THB
฿14.6677185
1 BOSMO 兑换 TWD
NT$14.0947944
1 BOSMO 兑换 CHF
Fr0.387693
1 BOSMO 兑换 HKD
HK$3.3513906
1 BOSMO 兑换 MAD
.د.م4.3163154