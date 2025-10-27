Backbone Labs Staked LUNA（BLUNA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.149669 $ 0.149669 $ 0.149669 24H最低价 $ 0.154349 $ 0.154349 $ 0.154349 24H最高价 24H最低价 $ 0.149669$ 0.149669 $ 0.149669 24H最高价 $ 0.154349$ 0.154349 $ 0.154349 历史最高 $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 最低价 $ 0.061061$ 0.061061 $ 0.061061 涨跌幅（1H） +0.29% 涨跌幅（1D） +2.43% 漲跌幅（7D） +5.22% 漲跌幅（7D） +5.22%

Backbone Labs Staked LUNA（BLUNA）当前实时价格为 $0.154506。过去 24 小时内，BLUNA 的交易价格在 $ 0.149669 至 $ 0.154349 之间波动，市场活跃度显著。BLUNA 的历史最高价为 $ 2.21，历史最低价为 $ 0.061061。

从短期表现来看，BLUNA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.29%，过去 24 小时内变动为 +2.43%，过去 7 天内累计变动为 +5.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Backbone Labs Staked LUNA（BLUNA）市场信息

市值 $ 232.68K$ 232.68K $ 232.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 232.68K$ 232.68K $ 232.68K 流通量 1.51M 1.51M 1.51M 总供应量 1,505,982.788726 1,505,982.788726 1,505,982.788726

Backbone Labs Staked LUNA 的当前市值为 $ 232.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BLUNA 的流通量为 1.51M，总供应量是 1505982.788726，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 232.68K。