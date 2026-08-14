Bachi on Base 今日价格

Bachi on Base (BACHI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BACHI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BACHI。

Bachi on Base 目前市值在 $ 27,039 排名第 #-，流通供应量为 689.93M BACHI。过去 24 小时内，BACHI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00331437，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BACHI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.93%。过去一天，总交易量达到 --。

Bachi on Base（BACHI）市场信息

市值 $ 27.04K$ 27.04K $ 27.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.04K$ 27.04K $ 27.04K 流通量 689.93M 689.93M 689.93M 总供应量 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Bachi on Base 的当前市值为 $ 27.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BACHI 的流通量为 689.93M，总供应量是 690000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.04K。